Александр Жуков - о победе "Спартака": "Такого никто не ожидал"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) и болельщик "Спартака" Александр Жуков после победы красно-белых над "Севильей" (5:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов отметил, что этим результатом команда исправилась перед своими болельщиками за начало сезона.

– Потрясающий матч. И результат, и сама игра, – сказал Жуков. – Любой гол может претендовать на звание самого красивого в сезоне. Такого никто не ожидал, даже после первого тайма. Переломный момент – когда Комбаров спас свои ворота. Вся команда сыграла блестяще: и Промес, и Глушаков, и Мельгарехо, и, конечно, Селихов. Этим матчем "Спартак" полностью расплатился перед болельщиками за начало сезона.

Его будут помнить многие поколения. Как встречи с "Арсеналом" и "Астон Виллой". Теперь плей-офф вполне достижим. (Филипп ПАПЕНКОВ)