Александр Заваров: "В финале Лиги чемпионов встретятся тяжеловесы"

Экс-игрок "Ювентуса" Александр Заваров в интервью "СЭ" отметил, что у туринской команды есть все для победы над "Реалом" в финале Лиги чемпионов. По его словам, 3 июня в Кардиффе встретятся тяжеловесы европейского футбола.

– У "Ювентуса" есть все, что нужно в современном футболе, – заявил Заваров. – Одна из самых лучших команд в мире по оборонительным качествам к тому же хорошо атакует – Игуаин постоянно забивает. Результаты в этом плей-офф показывают эффективность схемы туринцев, достаточно вспомнить, сколько матчей они выиграли на выезде. Главное, чтобы в "Юве" внимательнее сыграли против атакующих футболистов соперника.

– Что скажете о "Реале"?

– Мадридцы тоже хорошо сбалансированы – неплохо обороняются, и атака очень сильная. Предстоит очень интересная встреча тяжеловесов европейского футбола. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полное интервью Александра Заварова