Александр Заваров: "Уверен, что "Ливерпуль" может преподнести сюрприз в финале"

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и "Ювентуса", победитель Кубка обладателей кубков-1986 Александр Заваров поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль".

- Меня порадовало, что в финал пробился "Ливерпуль", показавший в этом сезоне очень яркую, бойцовскую, открытую игру. Конечно, по всем раскладам фаворитом является "Реал". По крайней мере, большинство специалистов ставит на мадридцев. Но я уверен, что англичане могут преподнести сюрприз, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Хотя можно ли вообще говорить о сюрпризах, если в финал выходят две самые сильные и достойные команды? Успех любой из них будет заслуженным. Но я буду болеть за "Ливерпуль". Хотелось бы увидеть дополнительное время и серию пенальти, чтобы наши болельщики смогли дольше наслаждаться таким матчем, а в итоге пусть победит "Ливерпуль".

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Реал" - "Ливерпуль". Он состоится в Киеве на стадионе "Олимпийский" и начнется в 21.45 по Москве.