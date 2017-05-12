Александр Заваров: "Думаю, защита "Ювентуса" справится с Криштиану Роналду"

Экс-игрок "Ювентуса" Александр Заваров в интервью "СЭ" отметил, что туринцы не выиграют в финале Лиги чемпионов у "Реала", если не перекроют Криштиану Роналду. По его словам, итальянская команда готова противостоять португальцу.

– Защита "Старой синьоры" справится с Криштиану Роналду?

– Конечно, Криштиану – великий игрок, который в одиночку делает результат. Тем не менее уверен, что в "Ювентусе" готовы противодействовать и полностью перекрыть Роналду. В этом они набили себе шишки. Будет любопытно посмотреть, как именно это сделают. Если не удастся, то у туринцев практически не будет шансов победить. Помимо португальского форварда им придется нейтрализовать многих.

– Как выстроит оборонительные порядки "Реал"?

– Думаю, "Королевский клуб" не отойдет от своей манеры игры – отбор в центре поля, быстрый переход из обороны в атаку, хороший контроль. Мадридцы наверняка постараются лишить соперника мяча и будут разыгрывать до верного. Закрывать персонально и подстраиваться под соперника "Реал" не станет. Он привык доминировать на протяжении последних 30-40 лет, хочет побеждать красиво и технично и будет действовать первым номером. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полное интервью Александра Заварова