Александр Ярдошвили: "Похоже, у Салаха мышечная травма"

Известный спортивный врач Александр Ярдошвили прокомментировал травму нападающего "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамеда Салаха в финале Лиги чемпионов против "Реала". Нападающий вынужден был покинуть поле еще в первом тайме после столкновения с защитником мадридцев Серхио Рамосом. Позднее травму получил другой защитник "Реала" Дани Карвахаль.

– По Салаху сложно сделать вывод. Не до конца понятно. А вот Карвахаль, считаю, травмировал заднюю поверхность бедра. Рвется мышца на скорости… Раз он плачет, значит, похоже, чемпионат мира пройдет мимо него, - отметил Ярдошвили. - На восстановление уйдет, возможно, три-четыре недели. А то и больше. Мне кажется, у Салаха мышечная травма. Не думаю, что там какой-то перелом. Судя по тому, как он уходил с поля, у него, похоже, мышечная травма. Успеет ли восстановиться к чемпионату мира? Не берусь судить. Вот испанец вряд ли поправится к турниру. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

"СЭ" ведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Ливерпуль"