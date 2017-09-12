Александр Толстиков: "В Португалии перед матчем "Бенфики" и ЦСКА пишут о Головине, Акинфееве и Фернандесе"

Президент "Лейрии" Александр Толстиков в интервью "СЭ" отметил, что в Португалии перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Бенфика" - ЦСКА говорят о трех игроках армейцев - Александре Головине, Мариу Фернандесе и Игоре Акинфееве. По его словам, пресса считает, что голкипер своими сэйвами может решить исход встречи.

– О ком из футболистов ЦСКА в преддверии игры больше всего говорят в Лиссабоне?

– Много пишут про Головина. Он у всех на слуху. Кроме того, серьезное внимание уделяют Мариу Фернандесу. И, конечно, не забывают об Акинфееве. Считают, что он своими сэйвами по-прежнему способен решать исходы встреч.

– Главный тренер "орлов" Руй Витория не изменяет схеме 4-4-2?

– Да, придерживается этой модели. Пытается насытить линию атаки. У него в распоряжении много нападающих и не использовать их нельзя – это звезды по меркам чемпионата Португалии. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Матч "Бенфика" – ЦСКА состоится 12 сентября, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Полное интервью Александра Толстикова