Александр Толстиков: "Опыт Игнашевича и Березуцких поможет читать игру "Бенфики"

Президент "Лейрии" Александр Толстиков в интервью "СЭ" отметил, что у ЦСКА в предстоящем матче группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" не должно возникнуть проблем из-за возраста центральных защитников. По его словам, опыт Сергея Игнашевича и братьев Березуцких поможет армейцам.

– В Португалии сейчас проводят аналогии между защитами "Бенфики" и ЦСКА?

– Не видел в прессе подобного. Думаю, именно в Лиссабоне возраст Игнашевича и Березуцких поможет гостям.

– Это как?

– Как уже говорил, "Бенфика" сделает ставку на позиционное нападение. При такой тактике соперника Игнашевич и Березуцкие за счет колоссального опыта способны эффективно действовать, читать игру. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Матч "Бенфика" – ЦСКА состоится 12 сентября, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Полное интервью Александра Толстикова