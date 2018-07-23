Александр Ташаев: "Легких соперников в Лиге чемпионов нет"

Хавбек "Спартака" Александр Ташаев заявил, что в Лиге чемпионов не бывает легких соперников. Красно-белые встретятся с победителем пары ПАОК - "Базель" в третьем отборочном раунде этого турнира.
- ПАОК или "Базель"?
- Пока непонятно, с кем именно сыграем, но легких соперников нет в любом случае. С нетерпением ждем этих матчей. Для меня сейчас главная задача получать как можно игрового времени. И чтобы не было травм.
- А с кем из грандов хотелось бы встретиться?
- Не имеет значения. Для меня все будет в новинку.
- Согласны с Федуном, что у "Спартака" слишком много игроков?
- Не знаю. Мое дело тренироваться и работать.
- Рассчитываете сыграть с "Оренбургом" с первых минут?
- Я готов. А решать тренеру. (Филипп ПАПЕНКОВ)