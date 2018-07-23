Александр Ташаев: "Легких соперников в Лиге чемпионов нет"

Хавбек "Спартака" Александр Ташаев заявил, что в Лиге чемпионов не бывает легких соперников. Красно-белые встретятся с победителем пары ПАОК - "Базель" в третьем отборочном раунде этого турнира.

- ПАОК или "Базель"?

- Пока непонятно, с кем именно сыграем, но легких соперников нет в любом случае. С нетерпением ждем этих матчей. Для меня сейчас главная задача получать как можно игрового времени. И чтобы не было травм.



- А с кем из грандов хотелось бы встретиться?

- Не имеет значения. Для меня все будет в новинку.



- Согласны с Федуном, что у "Спартака" слишком много игроков?

- Не знаю. Мое дело тренироваться и работать.



- Рассчитываете сыграть с "Оренбургом" с первых минут?

- Я готов. А решать тренеру. (Филипп ПАПЕНКОВ)