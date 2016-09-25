Александр Шпрыгин: "Никто из российских фанатов не хочет мстить англичанам"

Президент ВОБ Александр Шпрыгин подчеркнул, что российские фанаты не намерены вступать в стычку с англичанами, которые приедут на матч Лиги чемпионов между ЦСКА и "Тоттенхэмом". Напомним, что в июне перед поединком Euro-2016 Россия - Англия (1:1) между фанатами сборных произошел ряд столкновений в Марселе. Кроме того, по окончании игры российские болельщики прорвались в английский сектор и устроили там драку. По итогам последнего инцидента Россия была условно дисквалифицирована до конца турнира.

- Все болельщики, которые были во Франции, были вызваны в полицию, с каждым беседовали около часа, - цитирует AP Шпрыгина. - Никто никому не хочет мстить. Все хотят жить спокойной жизнью и давно забыли об англичанах.

Матч ЦСКА - "Тоттенхэм" состоится 28 сентября, начало - в 21.45 по московскому времени.