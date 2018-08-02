Александр Ширко: "Спартаку" с ПАОК будет сложно"

Бывший форвард "Спартака" Александр Ширко отметил, что красно-белым надо будет подойти к противостоянию с ПАОК в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов с полной серьезностью.

- "Спартак" в конце прошлого сезона упустил возможность попасть в групповой турнир, минуя квалификацию, теперь же придется подойти к играм с ПАОК с полной серьезностью, - цитирует Ширко "Р-Спорт". - Против греков будет сложно, все хотят попасть в Лигу чемпионов.

Надеюсь, "Спартак" будет готов к противостоянию, покажет свой максимальный уровень.

Тренерский штаб внимательно изучит ПАОК, расскажет и покажет, как играть против этой команды, а воплощать идеи в жизнь предстоит футболистам.

Первый матч состоится 8 августа в Салониках, ответный пройдет 14-го числа в Москве.