Александр Ширко: "Спартаку" некем заменить Промеса и Рошу"

Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко считает, что потеря нападающего Квинси Промеса создаст клубу проблемы в матче 2-го раунда группового этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Футболист рискует пропустить игру из-за травмы.

– Потеря из-за травм Промеса и Роши в матче с "Ливерпулем" – катастрофа?

– Потеря лидеров команды всегда создает большие проблемы для клуба. Кем их можно заменить? Результат показывает, что особо не кем.

– Потеря этих двух футболистов – шанс для Давыдова?

– Конечно, это возможность проявить себя другим игрокам, но не думаю, что в глобальном масштабе это что-то изменит. Промес как был лидером, так и будет выходить в составе и играть, когда поправится. А что касается непосредственно "Ливерпуля" и шансов на успех во встрече с ним, в спорте всегда есть исключения из правил. Понятно, что будет очень тяжело, но при полной самоотдаче и везении все возможно.

– В случае поражения от "Ливерпуля" выход из группы для "Спартака" будет закрыт?

– Не думаю. Еще есть игры. Все возможно. Надо в любой ситуации играть до конца. Тем более, когда есть какие-то шансы по таблице.

– Уменьшится ли кредит доверия к Каррере со стороны руководства, если команда не сможет выйти из группы?

– Думаю, да, потому что, в первую очередь, на Лигу чемпионов были какие-то надежды. А при таких раскладах будет тяжело выйти из группы. Не знаю, какие травмы у ребят и как долго они будут отсутствовать, но в любом случае будет сложно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)