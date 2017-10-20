Александр Селихов: "В Лиге чемпионов никого не боимся и всегда играем на победу"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов признал, что ему было непросто выйти на замену в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1). Голкипер считает, что несмотря на разгромную победу над "Севильей" (5:1), красно-белым будет непросто выйти в плей-офф главного еврокубкового турнира.

- Что говорили спартаковцы после вашего сэйва на последних минутах в игре с "Ливерпулем"? Если бы не вы, Салах мог вывести англичан вперед в концовке встречи.

– На самом деле я не сделал ничего сверхъестественного. Просто в этот момент нужно было не потеряться, не волноваться. И я старался, чтобы меня не затрясло, – цитирует официальный сайт "Спартака" Селихова. – Ни для кого не секрет, что вратарю без разминки входить в такой матч тяжело. Но важно было сделать первое хорошее действие – отбить мяч или подстраховать партнеров. И дальше уже все идет нормально: чувствуешь игру. После той встречи мы все друг друга поблагодарили. Выложились в матче с классным соперником на сто процентов.

– Вас признали лучшим игроком матча с "Севильей".

– Вообще у нас непростая группа. Многие говорят: "Спартак" должен выходить в плей-офф. Но нам будет очень тяжело. Уверен. Вы видели, как "Марибор" играл с нами в Словении? Команда опасная. Если ее недооценить, может наказать. А "Севилья"? Клуб топ-уровня! Не говорю уже про "Ливерпуль". Но мы никого не боимся и всегда играем на победу.

Напомним, после трех туров "Спартак" занимает второе место в группе Е Лиги чемпионов, набрав 5 очков. Красно-белые уступают "Ливерпулю" по дополнительным показателям. В 4-м туре столичная команда в Испании сыграет с "Севильей". Встреча состоится 1 ноября, начало игры - 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

Как "Спартаку" попасть в плей-офф Лиги чемпионов