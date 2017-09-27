Александр Селихов: "Травмы "Спартака"? Как будто кто-то нас заколдовал"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) отметил, что не был готов к выходу на поле. Вратарь на 68-й минуте заменил Артема Реброва, который получил поверждение колена в столкновении с Мохамедом Салахом.

- Нельзя сказать, что я был готов к выходу на поле, - заявил Селихов. - Замена голкипера получилась спонтанной и неожиданной. Но вышел на поле и, наверное, сделал то, что от меня требуется.

- Нервничали?

- Если честно, не успел даже ощутить мандраж.

- А когда слышали гимн Лиги чемпионов?

- Вот здесь да. Мурашки по коже бегут в такие моменты. Мечта каждого футболиста - сыграть в этом турнире.

- Последние минуты, когда у "Ливерпуля" вышел Старридж, получились очень тяжелыми. Как удалось выстоять?

- Да, было непросто. В паре моментов он на самом деле простил. В очередной раз показал свой высокий класс.

- Ваш суперсэйв на последних минутах... Как это было?

- Там нам самом деле мяч в меня просто попал. Ничего сверхъестественного.

- С Ребровым общались?

- Да. Какие-то проблемы с коленом у него, завтра будет медосмотр. Нужно отметить, что Артем сыграл очень хорошо. Все молодцы!

- Эпидемия травм перекинулась и на вратарей... Что делать со всем этим?

- Не знаю, если честно. Как будто кто-то нас заговорил-заколдовал... Травмы - часть футбола. Нужно терпеть и всем вместе пережить этот момент. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Ливерпуль"