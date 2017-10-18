Александр Селихов: "Спартаку" нужно готовиться к "Амкару"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов после победы красно-белых над "Севильей" (5:1) в 3-м туре Лиги чемпионов отметил, что нужно готовиться к игре с "Амкаром". По словам голкипера, необходимо догонять соперников в чемпионате России.

- УЕФА признала вас лучшим игроком в матче, несмотря на "2+2" у Промеса. Будете проставляться?

- Нет, - смеется Селихов. - Всей командой просто посидим и отметим. И нужно сконцентрироваться на следующий день, готовиться к "Амкару", догонять соперников в чемпионате.

- Каково играть с "Амкаром" после такой победы над "Севильей"?

- Так "Амкар" - очень серьезный соперник! (Михаил ГОНЧАРОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Севилья"