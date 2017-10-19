Александр Селихов: "Последняя крупная победа "Спартака" в Лиге чемпионов? Я еще под стол ходил"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов в интервью "СЭ" отметил, что не помнит последнюю крупную победу своей команды в еврокубках, так как был очень молод. Напомним, что во вторник красно-белые разгромили "Севилью" со счетом 5:1.

– Последняя столь яркая победа в Лиге чемпионов одержана "Спартаком" в ноябре 2000 года. Где вы были в тот день, когда "Спартак" обыграл "Арсенал" 4:1?

– Мне было шесть лет, в тот момент я еще пешком под стол ходил, поэтому даже не помню, что в моей жизни происходило. Даже сложно сказать.

– Какую победу "Спартака" в еврокубках за последние годы можете вспомнить?

– Наверное, когда обыграли "Марсель" дома (2:0), но перед этим уступили французам в гостях (0:3) и не смогли пройти дальше. Запомнилось, что боролись до конца. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Селихова