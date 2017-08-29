Александр Селихов: "Ливерпуль", "Севилья", "Марибор"? Со всеми можно играть на равных"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов, вызванный в сборную России для участия в учебно-тренировочном сборе, выразил радость от попадания в национальную команду. Напомним, что сбор россиян начался 28 августа, а завершится 3 сентября контрольным матчем с московским "Динамо".
– От клубных дел удалось уже полностью отойти? У "Спартака" не самый легкий период...
– Клубные дела, думаю, мы будем обсуждать не здесь. Сейчас все сосредоточены на ближайшем матче сборной с "Динамо".
– Могли предположить вообще в начале сезона, когда еще не были основным вратарем в "Спартаке", что вскоре получите вызов в национальную команду?
– Таких мыслей я не допускал, просто делал свое дело, работал, старался. Вот и все.
– "Спартаку" в Кубке России попалась "Кубань". Как вам такая жеребьевка?
– Будем играть на победу. Вот и все.
– А что скажете по поводу жеребьевки в Лиге чемпионов? Встретиться предстоит с "Ливерпулем", "Севильей", "Марибором".
– Хорошие соперники, со всеми можно играть на равных, считаю.
– А "Динамо" для сборной – достойный оппонент?
– Не знаю даже. Такая практика – встречаться с клубом – впервые за последние годы... Главное – показать свой уровень. (Михаил ГОНЧАРОВ)
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Помощник Президента
С марибором можно играть на равных? Ну, слава богу.
14:22
ЗЮК
Особенно с Ливерпулем.
14:14
KapMaH
Стандартное начало. За ним последуют: "у нас еще много матчей впереди", "Есть шансы, если кто-то обыграет кого-то" и "несмотря на поражения, мы получили полезный опыт". Плавали, знаем.
14:06