Александр Селихов: "Каррера после матча с "Ливерпулем" поблагодарил. У него была улыбка на лице"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) отметил, что ничья - хороший результат для команды. По его словам, главный тренер красно-белых Массимо Каррера был доволен результатом. Селихов вышел на поле во втором тайме вместо Артема Реброва, который получил повреждение колена.

- С таким "Ливерпулем" по силам взять очки на "Энфилде"?

- Думаю, что да. Сегодня и у них, и у нас были моменты, подходы хорошие. Со всеми командами можно играть.

- Ничья – нормальный результат?

- Да, хороший.

- В концовке вы начали немного тянуть время...

- Давал партнерам хоть немного передохнуть. Плюс ребятам еще помогла пауза, когда произошла замена вратаря.

- Вам удалось не пропустить на последних минутах. Есть ощущение, что сняли проклятье?

- Будем в это верить. Конечно, хотелось бы, чтобы все это закончилось поскорее.

- Что сказал Каррера в раздевалке?

- Поблагодарил. "Молодцы, бились, старались". У него была улыбка на лице. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Ливерпуль"