Александр Селихов: "Каррера после матча с "Ливерпулем" поблагодарил. У него была улыбка на лице"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) отметил, что ничья - хороший результат для команды. По его словам, главный тренер красно-белых Массимо Каррера был доволен результатом. Селихов вышел на поле во втором тайме вместо Артема Реброва, который получил повреждение колена.
- С таким "Ливерпулем" по силам взять очки на "Энфилде"?
- Думаю, что да. Сегодня и у них, и у нас были моменты, подходы хорошие. Со всеми командами можно играть.
- Ничья – нормальный результат?
- Да, хороший.
- В концовке вы начали немного тянуть время...
- Давал партнерам хоть немного передохнуть. Плюс ребятам еще помогла пауза, когда произошла замена вратаря.
- Вам удалось не пропустить на последних минутах. Есть ощущение, что сняли проклятье?
- Будем в это верить. Конечно, хотелось бы, чтобы все это закончилось поскорее.
- Что сказал Каррера в раздевалке?
- Поблагодарил. "Молодцы, бились, старались". У него была улыбка на лице. (Михаил ГОНЧАРОВ)