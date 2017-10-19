Александр Селихов: "Должен был брать мяч от "Севильи", не такой он и сложный"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов в интервью "СЭ" отметил, что должен был брать удар Симона Кьера в моменте с пропущенным мячом. Также вратарь оценил свои действия во время сэйва после удара Крун-Дели.

– В миксте после игры вы сказали, что могли отбить удар, после которого испанцы сравняли счет. Не слишком критично?

– Себя я знаю, должен был брать мяч, не такой он и сложный. Можно сравнить этот момент с игрой против ЦСКА – просто неправильно поставил руки. Но хорошо все, что хорошо кончается.

– Было там нарушение правил, когда Кьер опирался на Глушакова?

– Не знаю. Смотрел на мяч, не видел борьбы.

– Один из самых запоминающихся моментов встречи – ваш сэйв в конце первого тайма, когда вытащили мяч из верхнего угла после удара Крун-Дели. Почему играли не левой, а правой рукой в этом моменте?

– Бросок был больше не вверх, а вдоль, и правой было удобнее. Про такие моменты Гинтарас Стауче, который работал в штабе Станислава Черчесова в "Амкаре", говорил "отстегнуть дальнюю руку". То есть быстро ее выбросить. Я сумел отстегнуть. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Селихова