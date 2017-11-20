Александр Самедов: "Всем непросто играть со "Спартаком"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов уверен, что всем командам сложно играть с красно-белыми. По его словам, московскому коллективу удалось преодолеть черную полосу.

- У нас действительно хорошая команда с хорошим подбором игроков, - цитирует пресс-служба УЕФА Самедова. - Есть статусные футболисты по европейским меркам, поигравшие в больших клубах. Думаю, всем непросто играть с нами. У нас был тяжелый этап, когда в чемпионате России все складывалось не очень, но мы его преодолели. Стали набирать очки, пошли победы, выступаем хорошо в Лиге чемпионов, продвигаемся в Кубке России. Считаю, мы уже прошли этот тяжелый период и неплохо справились с ним психологически.

Завтра, 21 ноября, "Спартак" сыграет с "Марибором" в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.