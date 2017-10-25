Александр Самедов: "Спартаку" по силам выйти в плей-офф Лиги чемпионов. 100 процентов"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью "Фратрии" отметил, что красно-белые способны становиться чемпионами России каждый год. Хавбек также добавил, что его команде по силам выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

– После жеребьевки не все были уверены, что "Спартаку" по силам навязать борьбу "Ливерпулю" и "Севилье" в Лиге чемпионов. В итоге после половины группового турнира красно-белые идут вторыми и уже похоронили испанцев на своем поле.

– Ситуация для нас благоприятная. Однако самый важный матч ждет "Спартак" в Севилье. В идеале обыграть соперника и в гостях, но и ничья при победе над "Марибором" дома будет крутым результатом.

– Тем более у "Ливерпуля" в следующем туре проблем не будет.

– Согласен, англичане могут записать себе три очка.

– "Спартаку" по силам пройти в весеннюю часть турнира?

– 100 процентов.

– При нынешнем раскладе Лига Европы будет неудачей?

– Очень хочется пройти дальше в Лиге чемпионов.

– Но в Лиге Европы возможностей пройти до финала будет больше…

– Тогда не надо было становиться чемпионами. Лига чемпионов – совершенно другой уровень, на котором хочется играть постоянно.

– "Спартак" возвращается на свой уровень, который был в 90-е годы?

– Предпосылки к тому, чтобы претендовать на чемпионство каждый год, есть. Наш состав никому не уступает. А "Спартак" 90-х – это другой "Спартак". Повторить тот футбол невозможно.

– Чемпионство брал, Кубок брал, Суперкубок брал. Какие еще цели ставите в карьере?

– Глобальная задача – домашний чемпионат мира. А пока важно выйти в 1/4 финала Кубка России. Ведь я сказал, что мы выиграем его в этом сезоне (смеется). Три трофея подряд – расклад идеальный.