Александр Самедов: "Спартаку" по силам выйти в плей-офф Лиги чемпионов. 100 процентов"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью "Фратрии" отметил, что красно-белые способны становиться чемпионами России каждый год. Хавбек также добавил, что его команде по силам выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
– После жеребьевки не все были уверены, что "Спартаку" по силам навязать борьбу "Ливерпулю" и "Севилье" в Лиге чемпионов. В итоге после половины группового турнира красно-белые идут вторыми и уже похоронили испанцев на своем поле.
– Ситуация для нас благоприятная. Однако самый важный матч ждет "Спартак" в Севилье. В идеале обыграть соперника и в гостях, но и ничья при победе над "Марибором" дома будет крутым результатом.
– Тем более у "Ливерпуля" в следующем туре проблем не будет.
– Согласен, англичане могут записать себе три очка.
– "Спартаку" по силам пройти в весеннюю часть турнира?
– 100 процентов.
– При нынешнем раскладе Лига Европы будет неудачей?
– Очень хочется пройти дальше в Лиге чемпионов.
– Но в Лиге Европы возможностей пройти до финала будет больше…
– Тогда не надо было становиться чемпионами. Лига чемпионов – совершенно другой уровень, на котором хочется играть постоянно.
– "Спартак" возвращается на свой уровень, который был в 90-е годы?
– Предпосылки к тому, чтобы претендовать на чемпионство каждый год, есть. Наш состав никому не уступает. А "Спартак" 90-х – это другой "Спартак". Повторить тот футбол невозможно.
– Чемпионство брал, Кубок брал, Суперкубок брал. Какие еще цели ставите в карьере?
– Глобальная задача – домашний чемпионат мира. А пока важно выйти в 1/4 финала Кубка России. Ведь я сказал, что мы выиграем его в этом сезоне (смеется). Три трофея подряд – расклад идеальный.
Дополнительная информация
http://fratria.ru/news/2017/10/25/samedov_boyalsya_chto_bolelshhiki_spartaka_menya_ne_primut/