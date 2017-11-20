Александр Самедов: "Спартак", все футболисты и болельщики мечтают о выходе в плей-офф Лиги чемпионов"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов рассчитывает, что его команда выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. После 4-х туров красно-белые идут на третьем месте в группе E.

- Мне очень приятно защищать цвета московского "Спартака", ведь я воспитанник этого клуба, - цитирует пресс-служба УЕФА Самедова. - Для меня важно играть за "Спартак" и играть в таком турнире, как Лига чемпионов. Всю карьеру я провел в Москве, в московских клубах, так или иначе вся моя карьера связана с Москвой. Мне всегда было комфортно играть в этом городе. Уж не знаю, повезло мне или не повезло, но моя карьера сложилась так как сложилась, и я ни о чем не жалею. Я тесно связан с этим городом и его очень сильно люблю.

- Делает ли участие в Лиге чемпионов "Спартак" сильнее?

- Думаю, да. Если ты играешь в Лиге чемпионов, то это уже уровень запредельный. Такой футбол требует от тебя наивысшего уровня конкурентоспособности, и ты действительно растешь. Это помогает развиваться каждому футболисту.

- Изменились ли цели "Спартака" в Лиге чемпионов?

- Все команды хотят выйти из группы. Понятно, что в случае третьего места ты продолжаешь участие в Лиге Европы, но такой клуб, как "Спартак", все футболисты и болельщики мечтают о выходе в плей-офф Лиги чемпионов.

Завтра, 21 ноября, "Спартак" сыграет с "Марибором" в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.