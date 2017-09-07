Александр Самедов: "Спартак" способен выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов"

В среду в гостях у "СЭ" побывал полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов. Игрок красно-белых рассказал о том, что думает о шансах команды в групповом турнире Лиги чемпионов. Чемпионы России начнут свои выступления выездным матчем против словенского "Марибора", а также сыграют с "Ливерпуем" и "Севильей".

– Если откровенно, способен "Спартак" выйти в 1/8 финала?

– Думаю, да.

– Такая задача поставлена?

– А какой еще она может быть, если выступаешь в групповом турнире Лиги чемпионов? Выйти, повторю, реально. Причем не в Лигу Европы, а именно в плей-офф Лиги чемпионов. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Интервью Александра Самедова