Александр Самедов: "Шансы на выход из группы не изменились"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов после гостевого матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1) подчеркнул, что шансы красно-белых на выход в плей-офф не изменились, передает из Словении спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
– Не знаю, в чем дело, – сказал Самедов. – Свое не забиваем, нам залетает, потом почему-то прижимаемся к воротам. Хотели выиграть, были моменты. Сложно сказать, в чем дело. У меня тоже был не один момент, но считаю, что правильно делал все, не надо было сближаться с вратарем. На замену нормально вышел, никаких проблем, я уже играл инсайда.
Шансы на выход? Они не изменились. Впереди пять игр. Да, с "Марибором" лучше было бы побеждать в двух матчах. Но получилось, как получилось.
Трансляция матча "Марибор" – "Спартак"
Г⚽⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official #ЛигаЧемпионов. Группа E. 1-й тур. #МариборСпартак 0:1 59' Александр Самедов pic.twitter.com/e3hsmyElTY– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 сентября 2017 г.
Дмитрий все о*кей
Собственно они и были равны нулю)
01:02
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
как можно потерять то, чего не имеешь?
00:59
foreverCSKAforever
Ну да. Так и остались нулевыми.
00:57
Mad Butcher
Абсолютно прав
00:56
пошливы
Самедов: шансы на вылет из группы, по прежнему очень высоки. И что? Мы это и так знали.
00:45
Cska7777777
На выход - куда?)))) в ЛЕ - канечна!!!!)))) Если только Марибор согласен...)))))
00:44
sancesz
Ага )))) Сам-то понял что сказал? Или с листочка прочитал? )))
00:42