Александр Самедов: "Шансы на выход из группы не изменились"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов после гостевого матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1) подчеркнул, что шансы красно-белых на выход в плей-офф не изменились, передает из Словении спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Не знаю, в чем дело, – сказал Самедов. – Свое не забиваем, нам залетает, потом почему-то прижимаемся к воротам. Хотели выиграть, были моменты. Сложно сказать, в чем дело. У меня тоже был не один момент, но считаю, что правильно делал все, не надо было сближаться с вратарем. На замену нормально вышел, никаких проблем, я уже играл инсайда.

Шансы на выход? Они не изменились. Впереди пять игр. Да, с "Марибором" лучше было бы побеждать в двух матчах. Но получилось, как получилось.

Трансляция матча "Марибор" – "Спартак"