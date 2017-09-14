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00:37 | Футбол — Лига чемпионов

Александр Самедов: "Шансы на выход из группы не изменились"

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Сегодня. Марибор. "Марибор" - "Спартак" - 1:1. Мяча Александра САМЕДОВА чемпиону России в Мариборе оказалось мало."Спартак" испугался и отдал победу

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов после гостевого матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1) подчеркнул, что шансы красно-белых на выход в плей-офф не изменились, передает из Словении спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Не знаю, в чем дело, – сказал Самедов. – Свое не забиваем, нам залетает, потом почему-то прижимаемся к воротам. Хотели выиграть, были моменты. Сложно сказать, в чем дело. У меня тоже был не один момент, но считаю, что правильно делал все, не надо было сближаться с вратарем. На замену нормально вышел, никаких проблем, я уже играл инсайда.

Шансы на выход? Они не изменились. Впереди пять игр. Да, с "Марибором" лучше было бы побеждать в двух матчах. Но получилось, как получилось.

Трансляция матча "Марибор" – "Спартак"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Дмитрий все о*кей

Собственно они и были равны нулю)

01:02

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

как можно потерять то, чего не имеешь?

00:59

foreverCSKAforever

Ну да. Так и остались нулевыми.

00:57

Mad Butcher

Абсолютно прав

00:56

пошливы

Самедов: шансы на вылет из группы, по прежнему очень высоки. И что? Мы это и так знали.

00:45

Cska7777777

На выход - куда?)))) в ЛЕ - канечна!!!!)))) Если только Марибор согласен...)))))

00:44

sancesz

Ага )))) Сам-то понял что сказал? Или с листочка прочитал? )))

00:42