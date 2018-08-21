Александр Самедов - о словах Саввиди: "Не понимаю слова "унизили". Это неправильно"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью "СЭ" отметил, что хотел бы вновь встретиться с ПАОК в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Греческий клуб встречается с "Бенфикой" в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов.

- Как вы восприняли заявление Саввиди, который сказал, что "Спартак" был унижен на своем поле?

- В чем состоит унижение, не понимаю.

- Греки позволили выполнить задачу "Спартаку" на его переполненном стадионе.

- Да, мы не выполнили задачу, это факт. Но я не понимаю слова "унизили". Это неправильно. Мы играли 65 минут в меньшинстве, и во втором тайме у нас были неплохие моменты.

- Болельщики мечтают встретиться с ПАОК в Лиге Европы. А вы бы хотели?

- Было бы неплохо.

- Унизить его на "Тумбе"?

- Нет (смеется). Достаточно будет просто победы. Двух побед.

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