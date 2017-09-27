Александр Самедов: "Никто игроков "Спартака" не перегружает"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) отметил, что у команды большое количество травмированных футболистов из-за плотного графика игр. По его словам, никаких сверхнагрузок игроки не испытывают.

- Сейчас много разговоров, что "Спартак" получает травмы из-за того, что футболистов чересчур "загоняли" на тренировках новые тренеры по физической подготовке.

- Никто нас не перегружает. Просто плотный график, матчи через два дня на третий. Я не жалуюсь, но календарь непростой, а обойма у нас не такая большая, приходится играть каждый матч одними и теми же футболистами.

- Но физическая подготовка изменилась по сравнению с весной?

- Тогда у нас был лишь чемпионат. А сейчас – еще и Кубок, и Лига чемпионов. Нет никакой сверхнагрузки. После матчей проводим восстановительные мероприятия, на следующий день предыгровая тренировка, а потом уже матчи. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Ливерпуль"