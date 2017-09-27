Александр Самедов: "Ливерпуль" впечатлил. Это топ-уровень"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) отметил, что у соперника индивидуально очень сильные игроки. По его словам, эта ничья может придять команде уверенности.

- "Ливерпуль" впечатлил?

- Конечно. Это космический... Вернее, топ-уровень. Очень сильные индивидуально игроки. Мы изначально понимали, с кем играем.

- В предыдущих матчах "Спартак" пропускал на последних минутах и терял очки. Сегодня, несмотря на восемь добавленных минут, удалось выстоять. Можно назвать этот момент переломным? Может, дальше легче будет.

- Дай Бог! А впереди у нас "Урал", хочется победить в чемпионате. Пусть эта ничья придаст уверенности и все наладится. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Ливерпуль"