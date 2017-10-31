Александр Самедов: "Хочется верить, что "Спартак" добьется положительного результата с "Севильей"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в эфире телеканала "Россия-24" отметил, что надеется на положительный результат игры группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи". Напомним, что матч состоится 1 ноября. В первом противостоянии команд красно-белые победили со счетом 5:1.

– Игра с "Севильей" важна в стратегическом плане, – сказал Самедов. – После нее можно будет делать выводы, кто выйдет из группы. Это важнейший матч, и хочется верить, что "Спартак" сможет добиться положительного результата. Ребятам нужно восстановиться после игры с "Ростовом", набраться сил.

ЦСКА? С ними игра 10 декабря, еще далеко. Могу сказать, что несмотря на свои проблемы, армейцы победили в Краснодаре. Каждый год все говорят о проблемах ЦСКА, но они всегда наверху.