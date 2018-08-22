Александр Самедов: "Адриану встал и извинился сразу после того, как мы зашли в раздевалку"

Полузащитник "Спартака" стал гостем "СЭ" и дал большое интервью – о старте сезона, чемпионате мира, звании ЗМС, увлечении НБА и НХЛ.

– Когда удалили Луиза Адриану в матче с ПАОК, какая реакция у вас была?

– Я ничего не видел. Но рядом был комментатор, который сразу мне сказал, что на повторе было видно движение руки. То есть он отмахнулся или что-то такое.

– Как вообще принимать это? Вы весь прошлый год пахали, а один игрок взял и похоронил всю команду.

– Конечно, это неприемлемо для опытного футболиста. Но понимаете, это эмоции, в какой-то момент человека переклинило. Сейчас тупо на него наброситься и во всем винить, неверно. Случилось и случилось.

– На Адриану в раздевалке кричали игроки?

– Нет. Человек встал и извинился сразу после того, как мы зашли в раздевалку. Приняли извинение и сказали: "Идем дальше".

Полная версия интервью Александра Самедова