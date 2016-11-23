04:45 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Александр Прийович: "Четыре гола в Дортмунде – уже достижение"

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Нападающий "Легии" Александр Прийович после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (4:8) подчеркнул, что команде было тяжело. Сам форвард стал автором дубля. Напомним, эта встреча стала самой результативной в истории турнира.

– Игра была очень тяжелой, – приводит официальный сайт УЕФА слова Прийовича. – Было сложнее, чем в Варшаве. Но мы, по крайней мере, смогли ответить на их мячи четыре раза. "Боруссия" – одна из лучших команд Европы, поэтому забить четыре гола у нее в гостях – уже достижение. Этот дубль – один из важнейших в моей карьере. Хорошо, что мы еще можем квалифицироваться в Лигу Европы, если победим "Спортинг". Все в наших руках.

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