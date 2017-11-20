Александр Панов: "Порадуюсь, если ЦСКА выйдет из группы"

Известный болельщик "Спартака" Александр Панов в преддверии матча Лиги чемпионов против "Марибора" выразил слова поддержки Педро Роше, который перешел в московский клуб во время летнего трансферного окна. По его словам, бразильцу сложно адаптироваться к новой стране и новому чемпионату.

– А вы понимаете, зачем "Спартак" выложил 12 миллионов за Педро Рошу, а тот сидит на лавке?

– Понимаю ваш вопрос. Но я хочу выразить слова поддержки и ему. Он все-таки прилетел к нам из теплой Бразилии, оказался в других климатических условиях. Ему тяжело вписаться в игру красно-белых.

– Только из-за климата?

– Он, насколько я понимаю, на родине действовал под нападающим. Но в "Спартаке" есть только фланговые игроки и чистые форварды. А в середине поля исполнители больше заточены на разрушение. Тяжело найти Роше место на поле.

– Какой же выход?

– А вы вспомните, как поначалу мучился Мельгарехо? Сколько его критиковали... А сейчас парень показывает качественный футбол. Так что остается надеяться, что Педро Роша в итоге впишется в игру, выйдет на поле и придется ко двору. Нужно еще немного подождать. Пока еще нет у него уверенности в своих силах. Его критикуют, он еще молод, волнуется... Находится в тени Зе Луиша, Луиза Адриану. Возможно, необходимо на тренировках как-то действовать ярче, агрессивнее. Каррера еще даст ему шанс.

– Вам будет обидно, если "Спартак" не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, а ЦСКА там окажется?

– Почему? Я порадуюсь за ЦСКА. Все-таки это наш российский клуб. Но красно-синим тоже придется непросто. "Бенфика", а потом "МЮ". Даже если в последнем туре Моуринью выставит не основной состав, то там и в запасе сидят такие звезды... (Виталий АЙРАПЕТОВ)