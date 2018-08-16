Александр Панов: "Почему Промес подает угловые, если он их реально не умеет подавать?!"

Бывший нападающий "Зенита", болельщик "Спартака" Александр Панов в интервью "СЭ" признался, что не понимает, зачем у красно-белых угловые подает Квинси Промес. По его словам, розыгрышей "стандартов" не хватило "Спартаку" в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОК (0:0).

– Что еще настораживает?

– "Стандарты" Промеса. Почему именно он подает угловые, если он их реально не умеет подавать?! Возьмите два гола, который "Спартак" забил "Оренбургу" и "Анжи". Тогда оба угловых команда разыграла. Почему сейчас не разыгрывать? Мне кажется, не на все 100 процентов используют Фернанду.

– Почему?

– В мою бытность игроком, если бы у нас в составе был такой футболист, то задача у нападающего заключалась бы в следующем – зарабатывать штрафные вблизи штрафной соперника. Фернанду способен все решить со "стандарта". А против ПАОК он пробил лишь один штрафной… Этого, согласитесь, мало. Так что у болельщиков возникает некоторое недоумение. Штрафных мало, атакующего потенциала недостаточно для вскрытия эшелонированной обороны. Впереди не хватает скорости. Много нюансов, которые замедляют игру красно-белых. Мало кто пытается обыграть один в один. Ташаев старался это сделать в первом тайме, но не более. Мне, например, понравился игрок греков Варда, который напрягал Ещенко. Вот так и должен действовать футболист группы атаки – давить, нагнетать, выматывать защитника! Нам недостает "крайков", которые своими нестандартными решениями ставили бы оборону в тупик. Мало прострелов, мало подач…

– Промес уже закончился?

– Я не могу сказать, что он не мотивирован. Квинси старается, но его КПД равен нулю. Такое ощущение, что он начинает суетиться. Куда-то ушло его хладнокровие, уверенность. Много лишних движений. По-моему, вчера он вообще ни разу не пробил по воротам. Это же тоже показатель. Даже грустно. Может быть, у него голова забита тем, что его сватают в "Милан", еще куда-то. Наверное, всякие мысли мешают. Поэтому он и не играет на своем уровне. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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