Александр Панов: "Надеюсь, в матче "Спартак" - "Зенит" счет будет крупным"

Известный болельщик "Спартака" Александр Панов в преддверии матча Лиги чемпионов против"Марибора" отметил, что команда набрала ход. По его словам, нынешний "Спартак" отличается от того, который проиграл "Зениту" (1:5).

– Вчера Евгений Кафельников написал в своем твиттере: "Ну мы поставим на место 27-го ноября "будущих" чемпионов России". Вы тоже считаете, что через неделю "Спартак" поквитается с "Зенитом" за 1:5 в первом круге?

– 1:5, безусловно, стоит для нас особняком... Но сейчас уже совершенно другой "Спартак". Команда набрала ход, чувствует себя уверенно. Игра получится от ножа. Посмотрим. Жду классного футбола!

– "Зенит" вышел из пике?

– Да, похоже, питерцы выбрались из ямы, в которой оказались. Команда Манчини испытывает определенные трудности. Но матч с "Тосно" показал, что сине-бело-голубые оживают, лидеры отметились голами. Конечно, Каррера держит в голове поражение в первом круге и сделает определенные поправки. Плюс многое будет зависеть от игры с "Марибором". Надеюсь, в понедельник счет будет крупным (улыбается).

– 5:1 – в пользу "Спартака"?

– Отвечу так. Жду атакующей игры со стороны обеих команд, у них есть кому забивать. А вот в защите и "Спартак", и "Зенит" действуют не слишком надежно. Мне нравится, что Манчини прививает "Зениту" агрессивный футбол. (Виталий АЙРАПЕТОВ)