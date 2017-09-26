Александр Мостовой: "У "Спартака" мало шансов отобрать очки у "Ливерпуля"

Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой отмтеил, что "Ливерпуль" является слишком сильным соперником для красно-белых. Команды во вторник сыграют во 2-м туре Лиги чемпионов в Москве.

– У "Спартака" мало шансов отобрать очки у "Ливерпуля" — это слишком сильный оппонент, – приводят "Известия" слова Мостового. – Возможно, стоит сыграть в более закрытый футбол и постараться поискать счастья в контратаках. Не вижу в такой тактике ничего плохого — так сейчас многие играют. Что касается упущенных "Спартаком" побед в концовках, то я думаю, тут дело не в физическом состоянии футболистов, а в психологии. Это очень большая проблема, которую команде необходимо как можно быстрее решить.

Многие говорили, что "Ливерпуль" был нестабилен в последних играх. Однако свой последний матч в премьер-лиге против "Лестера" они провели достаточно уверенно. Постепенно набирает игровые кондиции и лидер красных Филиппе Коутиньо, который летом был в одном шаге от перехода в "Барселону", и несостоявшийся трансфер серьезно повлиял на его психологическое состояние. Но, по сути, с "Лестером" играл оптимальный состав, который, вероятно, и будет противостоять "Спартаку" в Москве.

Матч "Спартак" – "Ливерпуль" состоится во вторник, 26 сентября, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.