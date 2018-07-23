Александр Мостовой: "Пара ПАОК – "Базель" – удачный жребий для "Спартака"

Бывший полузащитник "Спартака" и "Сельты" Александр Мостовой прокомментировал "СЭ" результаты жеребьевки 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Команда Массимо Карреры встретится с победителем пары ПАОК (Греция) – "Базель" (Швейцария).

– Это проходимые соперники, есть все шансы выйти в следующую стадию, – считает Мостовой. – Учитывая, что могли достаться "Аякс" и "Бенфика" – это удачный жребий для "Спартака".

– Есть разница, где пройдет первый матч?

– Всегда удобнее начинать на выезде. Так статистически сложилось. Другое дело, что практика показывает, что иногда и по-другому происходит. (Арман МКРТЧЯН)