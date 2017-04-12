16:32 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Александр Мейтин: "Клубам стоит задуматься об использовании бронированных автобусов"

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Директор РФПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин считает, что клубам стоит задуматься об использовании бронированных автобусов. Вчера в Дортмунде перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов "Боруссии" с "Монако" около автобуса немецкой команды произошел взрыв, из-за которого пострадал защитник дортмундцев Марк Бартра.

- Конечно, всегда нужно задумываться о безопасности при передвижении команды, –  цитирует ТАСС Мейтина. – Во-первых, надо банально закрывать шторы, потому что они спасают от осколков. Во-вторых, планировать маршрут движения. Самые серьезные меры – это использование – полностью или частично – бронированных автобусов.

Если есть малейшая угроза, надо обязательно переносить матч, чтобы обследовать и стадион, и прилегающие территории, выбрать маршруты, определить, каким образом будет осуществляться охрана команды. Конечно, тайм-аут был необходим.

Взрыв у автобуса "Боруссии". Подробности

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4177242

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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