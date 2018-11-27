Александр Коларов: "Реалу" придется невероятно сложно в матче с "Ромой"

Защитник "Ромы" Александр Коларов перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Реала" отметил, что мадридцам будет невероятно сложно. Также он добавил, что игра не будет простой.

- Играть против "Реала" сложно всегда - вне зависимости от того, кто у них травмирован, - цитирует пресс-служба УЕФА Коларова. - Этот клуб выиграл три последних Лиги чемпионов. Но я убежден, что завтра мадридцам придется невероятно сложно.