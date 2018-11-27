03:33 | Футбол — Лига чемпионов

Александр Коларов: "Реалу" придется невероятно сложно в матче с "Ромой"

Обсудить
0

Защитник "Ромы" Александр Коларов перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Реала" отметил, что мадридцам будет невероятно сложно. Также он добавил, что игра не будет простой.

- Играть против "Реала" сложно всегда - вне зависимости от того, кто у них травмирован, - цитирует пресс-служба УЕФА Коларова. - Этот клуб выиграл три последних Лиги чемпионов. Но я убежден, что завтра мадридцам придется невероятно сложно.

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000980/match=2025121/index.html

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 5-й тур. ЦСКА - "Виктория", "Локо" - "Галатасарай"
Материалы других СМИ
Загрузка...