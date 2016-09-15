Александр Кокорин: "Это что-то нереальное"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал о своих эмоциях после победы над "Маккаби" в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы. "Зенит" по ходу матча проигрывал 0:3, но смог победить 4:3.

– Что ощущает человек, который приложил ногу к такому сумасшедшему возвращению?

– Тоже самое подумал насчет ноги. Это что-то нереальное. Давно такого не было со мной и моей командой. Даже не могу вспомнить когда. (Серегй ЦИММЕРМАН)