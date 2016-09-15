23:10 15 сентября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Александр Кокорин: "Это что-то нереальное"

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал о своих эмоциях после победы над "Маккаби" в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы. "Зенит" по ходу матча проигрывал 0:3, но смог победить 4:3.

– Что ощущает человек, который приложил ногу к такому сумасшедшему возвращению?

– Тоже самое подумал насчет ноги. Это что-то нереальное. Давно такого не было со мной и моей командой. Даже не могу вспомнить когда. (Серегй ЦИММЕРМАН)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1-й тур

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Излучение Промкооперации и Пищев

Саня, надо пожестче корпус ставить, посмелее играть, ты ж умел... Давай, не тушуйся!

23:44 15 сентября

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