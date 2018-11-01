Александр Кержаков: "Питер имеет явное преимущество перед Мюнхеном в борьбе за финал ЛЧ"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков отметил, то будет рад, если в Санкт-Петербурге пройдет финал Лиги чемпионов. Ранее стало известно, что город хотел бы провести решающий матч турнира в 2021 года. Соперник Питера - Мюнхен.

- Здорово, что Санкт-Петербург выступил с желанием принять финал Лиги чемпионов, - приводит "РИА Новости" слова Кержакова. - Город заслуживает этого, есть вся инфраструктура, чтобы принять матч такого уровня. Кубок конфедераций, чемпионат мира и предстоящий чемпионат Европы доказывают, что Санкт-Петербург может и умеет проводить турниры самого высокого международного уровня. Питер имеет явное преимущество перед Мюнхеном и без проблем готов провести финал Лиги чемпионов хоть завтра.