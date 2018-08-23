Александр Хацкевич: "Шанс на выход в Лигу чемпионов у "Динамо" есть. В Киеве сделаем акцент на атаку"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич после первого матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Аякса" (1:3) отметил, что в первом тайме игроки не выполнили установки. По его словам, шанс на выход в групповой турнир у бело-голубых остается.

- Мы пытались выходить в атаку через средний и короткий пас, - приводит пресс-служба "Динамо" слова Хацкевича. - "Аякс" атаковал большими силами, и при потере мяча мы имели неплохие шансы на выход в контратаку. К сожалению, Гармаш в центре поля создавал большинство именно для соперника, а выбивать мяч на Беседина, когда под ним никого нет, не было смысла. У нас были неплохие выходы из обороны в атаку, но это случалось лишь эпизодически. Во втором тайме можно было увидеть, что все получается, если дисциплинированно действовать на поле и выполнять все требования тренерского штаба.

К тому же в первом тайме наши защитники при фланговых передачах почему-то держали зоны, а не играли персонально, из-за чего мы пропустили третий мяч. В перерыве акцентировали внимание ребят на этом в том числе.

- Первый матч показал, что у "Аякса" также есть слабые стороны. У вас есть вера, что мы сможем пройти в групповой турнир Лиги чемпионов?

- Если абстрагироваться от результата, который пока 3:1 в пользу "Аякса", то, конечно, есть. В Киеве мы больше внимания уделим атаке, но при этом не будем забывать об обороне. Второй тайм сегодняшнего матча показал, что когда мы владеем мячом, "Аякс" чувствует себя некомфортно. Другое дело, что даже при таком ходе событий мы делали много потерь. Поэтому в Киеве будет совсем другая игра, в которой все и решится.