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Александр Хацкевич: "Калачев играл с "Атлетико" "через не могу", на уколах"

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Главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич отметил, что попадание полузащитника национальной команды и "Ростова" Тимофея Калачева в заявку на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Атлетико" (1:2) стало для него сюрпризом. По словам специалиста, после встречи Калачев в телефонном разговоре объяснил, что в Мадриде играл через "не могу", на уколах.

– Созванивались с Тимофеем сразу после матча со "Спартаком", в котором он получил травму и был заменен на 40-й минуте, – приводит pressball.by слова Хацкевича. – Повреждение было довольно серьезным, и две следующие встречи чемпионата России Калачев предсказуемо пропустил. Скажу откровенно, для меня его попадание в основу на матч с "Атлетико" стало сюрпризом. Естественно, тут же попытался выйти с Тимофеем на связь, держа в уме его возможный вызов в сборную. Увы, хороших новостей нет. Калачев объяснил, что в Мадриде играл через "не могу", на уколах. Отбегал, сколько смог. Его по-прежнему беспокоит ахилл, лечение необходимо продолжить.

 

Дополнительная информация

http://www.pressball.by/news/football/247759

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10:51

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