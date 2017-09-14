Александр Гришин: "Жамалетдинов? Сейчас главное не перехвалить пацана"

Бывший старший тренер молодежки ЦСКА Александр Гришин в интервью "СЭ" отметил, что у нападающего Тимура Жамалетдинова с самого начала были видны задатки хорошего футболиста. 20-летний форвард принес армейцам победу над "Бенфикой" (2:1) в 1-м туре групповго турнира Лиги чемпионов.

– Еще в прошлом году ЦСКА в Жамалетдинова не верил. Почему?

– Я работал с Тимуром на тренировках каждый день и видел в нем качества, которые давали мне повод ждать от него результата. А некоторые порой судят поверхностно: придут на игру и сразу делают выводы. Нам говорили: "Отдавайте мальчика, он неперспективный" Но мы в него верили. Знали, что в этом парне есть, от чего отталкиваться.

– Выходит, вы оказались правы.

– Сейчас я просто рад, что мы все-таки не стали спешить, не отдали Тимура куда-то в аренду. Убедили людей в клубе, что нужно хотя бы попробовать, дать шанс. Но правы ли мы оказались? Мы сейчас говорим о Тимуре, потому что он забивает. А завтра перестанет – и Гришин снова будет не прав. Зарекаться не стоит. Вот проведет он 10 лет в составе, тогда да... Сейчас главное не перехвалить пацана. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Полное интервью Александра Гришина