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20:10 | Футбол — Лига чемпионов

Александр Гришин: "В такой группе ЦСКА может обыграть любую команду"

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Бывший тренер ЦСКА Александр Гришин считает, что армейцы могут обыграть любого соперника в своей группе в Лиге чемпионов. Красно-синие выступят в группе А с "Бенфикой", "Манчестером Юнайтед" и "Базелем".

– Хорошая группа для ЦСКА, – сказал Гришин. – Могли попасть к "Реалу", "Боруссии" "Тоттенхэму".

– “Манчестер Юнайтед” на данный момент не космос для ЦСКА?

– Нет, абсолютно обычная команда. Любую можно обыграть. Тот же "Базель" ничуть не сильнее "Янг Бойз". А их мы легко прошли, так что и их не стоит боятся.

– В “МЮ” сегодня вернулся Ибрагимович.

– Ничего страшного. С ними можно собраться и провести две игры на высоком уровне.

– ЦСКА сможет выйти из такой группы?

– Вполне проходимая группа по сравнению с остальными, одна из слабейших. Так что все возможно. (Павел ГУРЕВИЧ)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Жребий для "Спартака" и ЦСКА
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Странник-777

Сколько раз писалось: не надо брать вью у обкуренных....

21:07

Juventin

Конечно может если этой любой командой будет Базель

20:53

baltiets72

Был бы не бывший тренер,так бы не говорил.А потом начнёт критиковать как кого не обыграют.При всём уважении к Александру,но сейчас там другой тренер.

20:45