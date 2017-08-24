Александр Гришин: "В такой группе ЦСКА может обыграть любую команду"

Бывший тренер ЦСКА Александр Гришин считает, что армейцы могут обыграть любого соперника в своей группе в Лиге чемпионов. Красно-синие выступят в группе А с "Бенфикой", "Манчестером Юнайтед" и "Базелем".

– Хорошая группа для ЦСКА, – сказал Гришин. – Могли попасть к "Реалу", "Боруссии" "Тоттенхэму".

– “Манчестер Юнайтед” на данный момент не космос для ЦСКА?

– Нет, абсолютно обычная команда. Любую можно обыграть. Тот же "Базель" ничуть не сильнее "Янг Бойз". А их мы легко прошли, так что и их не стоит боятся.

– В “МЮ” сегодня вернулся Ибрагимович.

– Ничего страшного. С ними можно собраться и провести две игры на высоком уровне.

– ЦСКА сможет выйти из такой группы?

– Вполне проходимая группа по сравнению с остальными, одна из слабейших. Так что все возможно. (Павел ГУРЕВИЧ)