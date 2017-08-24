Александр Гришин: "В такой группе ЦСКА может обыграть любую команду"

Бывший тренер ЦСКА Александр Гришин считает, что армейцы могут обыграть любого соперника в своей группе в Лиге чемпионов. Красно-синие выступят в группе А с "Бенфикой", "Манчестером Юнайтед" и "Базелем".
– Хорошая группа для ЦСКА, – сказал Гришин. – Могли попасть к "Реалу", "Боруссии" "Тоттенхэму".
– “Манчестер Юнайтед” на данный момент не космос для ЦСКА?
– Нет, абсолютно обычная команда. Любую можно обыграть. Тот же "Базель" ничуть не сильнее "Янг Бойз". А их мы легко прошли, так что и их не стоит боятся.
– В “МЮ” сегодня вернулся Ибрагимович.
– Ничего страшного. С ними можно собраться и провести две игры на высоком уровне.
– ЦСКА сможет выйти из такой группы?
– Вполне проходимая группа по сравнению с остальными, одна из слабейших. Так что все возможно. (Павел ГУРЕВИЧ)
Опрос
- Манчестер Юнайтед
- Златан Ибрагимович
- Янг Бойз
- Бенфика (футбол)
- Александр Гришин (футбол)
- Базель (футбол)
Странник-777
Сколько раз писалось: не надо брать вью у обкуренных....
21:07
Juventin
Конечно может если этой любой командой будет Базель
20:53
baltiets72
Был бы не бывший тренер,так бы не говорил.А потом начнёт критиковать как кого не обыграют.При всём уважении к Александру,но сейчас там другой тренер.
20:45