Александр Гришин: "Про судейство пусть говорит "Бенфика"

Бывший старший тренер молодежки ЦСКА Александр Гришин в интервью "СЭ" отметил, что победа армейцев в 1-м туре Лиги чемпионов над "Бенфикой" (2:1) не стала для него сюрпризом. По его словам, разговоры о помощи арбитра после этого поединка неуместны.

– Эта победа ЦСКА в Португалии – сенсация?

– Если не знать деталей, то результат может удивить. Тем более "Бенфика" играла дома. Но ведь лиссабонцы продали летом важных исполнителей, плюс у них есть травмированные. С учетом этого можно было ожидать, что ЦСКА по крайней мере не проиграет.

– Арбитр помог красно-синим?

– Судьи ошибаются в обе стороны. Так получилось, что в этот раз в спорных эпизодах арбитр встал на сторону ЦСКА. Кто-то считает, что пенальти в ворота "Бенфики" был назначен неправильно. А еще арбитр мог назначить 11-метровый пенальти за фол Васина, мог удалить Вернблума за игру рукой... Но все это оправдание для "Бенфики". ЦСКА взял три очка, заработал для важнейшие бонусы от УЕФА. Двигаемся дальше. Говорить про судью – не наше дело. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Полное интервью Александра Гришина