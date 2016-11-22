18:17 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Александр Гришин: "Молодежка ЦСКА отдала бы свой фарт первой команде"

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Наставник молодежной команды ЦСКА Александр Гришин после игры группового турнира Юношеской лиги УЕФА против "Байера" (2:1) отметил, что победа первой команды армейцев в матче Лиги чемпионов против леверкузенцев куда важнее. Победой над немецким коллективом подопечные Гришина гарантировали себе выход в плей-офф турнира с первого места своего квартета.

 
Вчера. Москва. Леонид СЛУЦКИЙ.ЦСКА перед "Байером": пустые амбары

– Пойдем сегодня вечером на матч основного состава, – цитирует "Р-Спорт" Гришина. – Как бы тяжело ни было, будем верить сегодня в хороший результат. Если исходить из реалий и тех премиальных, которые платит УЕФА первой и второй командам, то лучше бы удача была на стороне первой команды, потому что там полтора миллиона евро идет в клуб. Мы помогли бы немного нашему клубу и отдали бы свой фарт для первой команды.

Там играют взрослые ребята, которые понимают все свои задачи. Будет очень тяжелая игра в свете последних событий – нехватки футболистов. Однако хорошая команда не должна зависеть от двух игроков. По 18 человек в обойме тренируются, и 18 человек получают зарплаты, значит, они должны быть равными футболистами. Пусть выходят и доказывают, а мы за них поболеем.

Трансляция матча ЦСКА - "Байер"

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http://rsport.ru/football/20161122/1112602341.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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igorvasilevich

Просто Игнашевич и Березуцкие и Акинфеев - это каждый пол футболиста. Траоре, Ионов, Странсберг 1\4 футболиста.

19:19

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