Александр Гришин: "Молодежка ЦСКА отдала бы свой фарт первой команде"

Наставник молодежной команды ЦСКА Александр Гришин после игры группового турнира Юношеской лиги УЕФА против "Байера" (2:1) отметил, что победа первой команды армейцев в матче Лиги чемпионов против леверкузенцев куда важнее. Победой над немецким коллективом подопечные Гришина гарантировали себе выход в плей-офф турнира с первого места своего квартета.

– Пойдем сегодня вечером на матч основного состава, – цитирует "Р-Спорт" Гришина. – Как бы тяжело ни было, будем верить сегодня в хороший результат. Если исходить из реалий и тех премиальных, которые платит УЕФА первой и второй командам, то лучше бы удача была на стороне первой команды, потому что там полтора миллиона евро идет в клуб. Мы помогли бы немного нашему клубу и отдали бы свой фарт для первой команды.

Там играют взрослые ребята, которые понимают все свои задачи. Будет очень тяжелая игра в свете последних событий – нехватки футболистов. Однако хорошая команда не должна зависеть от двух игроков. По 18 человек в обойме тренируются, и 18 человек получают зарплаты, значит, они должны быть равными футболистами. Пусть выходят и доказывают, а мы за них поболеем.

Трансляция матча ЦСКА - "Байер"