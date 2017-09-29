Александр Гришин: "Хорошо, что Кучаеву дают играть, но выводы еще делать рано"

Бывший главный тренер молодежки ЦСКА Александр Гришин не спешит нахваливать молодого полузащитника красно-синих Константина Кучаева​. 19-летний россиянин отметился голом в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:4).

– Рад за Костю – молодец, что вышел и забил, - начал Гришин. - Но давайте посмотрим правде в глаза. Что такое один гол – пусть даже в таком матче, в ворота "МЮ"? Если будет показывать стабильный результат, можно будет о чем-то говорить. А пока он выходит, увы, лишь на 5 – 7 минут. Хорошо, конечно, что Михалыч (Виктор Гончаренко. – Прим. "СЭ") дает ему хоть какое-то время, но выводы еще делать рано. Вот в Курске Кучаев сыграл весь матч, выглядел неплохо.

Помню, как он приехал к нам из Раменского. Мальчишка неплохой с человеческой точки зрения – старших слушает, скромный, проблем особых с дисциплиной не было. С кем общался? У нас в команде все дружили, каких-то разделений на группы не было. Все общались по мере возможности. (Виталий АЙРАПЕТОВ, Алексей МОРОЗ)