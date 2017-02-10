Александр Гришин: "Гончаренко обещал вернуть молодежной команде ЦСКА игроков к матчу с "Русенборгом"

Наставник молодежной команды ЦСКА Александр Гришин отметил, что "Русенборг" – сильный, но проходимый соперник для россиян на стадии 1/8 финала юношеской Лиги чемпионов. Матч состоится на домашнем стадионе столичной команды 21 или 22 февраля.

– На этой стадии в юношеском футболе все команды примерно одинакового уровня, – цитирует ТАСС Гришина. – Слабых клубов тут точно не будет. "Русенборг" очень хорошо прошел свою группу, там играют мощные рослые ребята. Но все равно этот жребий лучше, чем условный "Атлетико". Условно мы будем считаться фаворитами, но нам предстоит всего одна игра, и только бог знает, как она сложится.

Мы с Виктором Михайловичем Гончаренко постоянно на связи, он обещал нам вернуть на игру всех наших молодых ребят, которые тренируются с основой и уже играли в юношеской Лиге чемпионов (Федор Чалов, Тимур Жамалетдинов, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Иван Олейников). Но до игры еще десять дней, и все может поменяться, а интересы первой команды превыше всего. Но не стоит забывать, что выступление нашей команды в молодежном турнире - престиж ЦСКА и страны. Будем отстаивать честь российского футбола и постараемся порадовать хорошей игрой и результатом.