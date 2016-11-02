Александр Гришин: "Для ЦСКА даже ничья с "Монако" будет хорошим результатом"

Главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин считает, что ничья будет достойным результатом для армейцев в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Монако". Первая встреча команд в Москве завершилась со счетом 1:1.

– Я болею за ЦСКА, но команде будет тяжело. Кадровые проблемы с Аланом Дзагоевым и Романом Еременко никто не отменял, но с другой стороны, в команде же 18 человек, а не 11, – цитирует "Р-Спорт" Гришина. – Как говорил Валерий Георгиевич Газзаев, они должны спокойно выходить и заменять тех, кого нет по каким-то причинам.

Так что будет тяжелая игра, и все будет зависеть от психологии. Если они не испугаются, то достойно сыграют, а если что-то произойдет в психологическом плане, то будет очень тяжело. Будем надеяться на хороший результат. По большому счету хорошим результатом на выезде будет даже ничья. А если выиграют, то это будет фантастикой.

Трансляция матча "Монако" - ЦСКА