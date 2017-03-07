Александр Гришин: "ЦСКА владел преимуществом, но нам сломал игру первый гол, ошибка"

Главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин отметил, что его игрокам не хватило тонуса в матче 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА с "Бенфикой". Португальский клуб одержал победу со счетом 2:0 в матче, который проходил в Москве.

– Футбол состоит из ошибок, и сегодня совершили эту ошибку мы, – цитирует "Р-Спорт" Гришина. – Плохо, что не смогли отыграться и забить, хотя бы один гол, хотя моменты были, подходы были, но в атаке все выглядело не очень внятно, и не было комбинаций, которые мы обычно делаем. Это мы связываем с большой соревновательной паузой. Мы закончили играть в ноябре, а сейчас уже март. А "Бенфика" находится в игровом тонусе, у них в разгаре чемпионат. У нас это только третий официальный матч, и нам не хватило игрового тонуса.

Команда физически и тактически готова хорошо, но вот этот игровой тонус ничем не заменить. Футболистам надо хотя бы раз в неделю играть хорошие спарринги. Никакой сбор и товарищеские матчи не заменят официальных игр.

Мы владели преимуществом в этой игре, но нам сломал игру первый гол, ошибка. Мы знали, что "Бенфика" обученная команда, сильные индивидуально подготовленные игроки. Планировали в этом матче играть на быстрых атаках и на разряженном пространстве половины поля "Бенфики". После первого пропущенного гола все перевернулось, и соперник начал играть на наших ошибках, сел в оборону и начал ждать свободную зону у нас.