Александр Гришин: "ЦСКА повезло в матче с "Русенборгом"

Главный тренер молодежного состава ЦСКА Александр Гришин после победы во втором матче 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА с "Русенборгом" (2:1) подчеркнул, что еще не думал о следующем сопернике, передает корреспондент "СЭ" Андрей МУРНИК. По словам специалиста, на этой стадии турнира очень важна целенаправленная подготовка.

- О "Бенфике", сопернике по четвертьфиналу, что думаете? - вопрос Гришину.

- "Бенфика" обыграла ПСВ, а ведь голландцы выиграли у "Ростова" 6:0. Соответственно, это говорит о силе португальцев. Но мы будем готовиться. На этом уровне просмотр соперника обязателен, важна целенаправленная подготовка.

Хотя, опять же, точно не знаем, кем будем играть, кто уйдет в основу, кто, может быть, вернется. Нам сегодня повезло, потому что за три месяца игровые связи пропадают. Попробуем наладить. Спасибо болельщикам, что пришли в холодную погоду поддержать нас.