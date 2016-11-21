Александр Гришин: "Чалов теперь готовится с первой командой"

Старший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин в интервью клубной пресс-службе признал наличие кадровых проблем перед матчем Юношеской лиги УЕФА с "Байером". По словам специалиста, ему пришлось привлечь нескольких человек из армейской академии младшего возраста.

– Александр Сергеевич, как готовились к "Байеру"?

– Перед "Байером" мы традиционно заехали на базу и провели там основной этап подготовки к завтрашней встрече. Думаю, матч получится интересным. Завтра выиграет тот, кто окажется сильнее.

– Какой план на матч с немцами? Планируются ли изменения в тактике?

– Мы сыграем в свой футбол, но проведем некоторые тактические перестроения, связанные с тем, что по-прежнему от травмы не до конца восстановился Астемир Гордюшенко, а Федор Чалов теперь готовится с первой командой. Таким образом, мы потеряли двух человек – одного из линии полузащиты, а другого – из атакующей группы. Вместе с тем, замечу, у нас в распоряжении есть хорошие ребята, готовые сыграть даже на чужих для себя позициях.

– Можно ли говорить о том, что вы столкнулись с кадровым дефицитом?

– Я бы не сказал, что мы испытываем жесткий кадровый дефицит, но определенная количественная нехватка футболистов присутствует. Другое дело, что мы обладаем меньшей кадровой вариативностью, которая у нас была бы при наличии Гордюшенко и Чалова. Повторюсь, в этой ситуации ничего страшного нет, ведь мы работаем на первую команду.

– В связи с такой ситуацией будут ли привлечены ребята из армейской школы?

– В срочном порядке пришлось вызвать трех человек из команды ДЮСШ ПФК ЦСКА 1999 года рождения, которая сейчас выступает на Кубке РФС. Этим ребятам придется играть и показывать то, на что они способны. Надеемся порадовать болельщиков.